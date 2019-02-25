В Алтайском крае при пожаре погибла 90-летняя женщина

В Камне-на-Оби Алтайского края произошел пожар в частном деревянном доме. Погибла 90-летняя женщина.

Как сообщили altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю, трагедия произошла утром в понедельник, 25 февраля, в одном из домов в переулке Пионерском. При пожаре погибла проживающая в доме 90-летняя женщина, мужчина, который также здесь проживал, не пострадал.

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки. На место происшествия выезжали медики, сотрудники полиции, электрики и газовики.

В пятницу, 22 февраля, пожар произошел в многоквартирном доме в Туле. Погибли три человека, еще трое пострадали.