Жильцов обрушившегося в Магнитогорске дома эвакуировали из-за пожара

В ночь на 24 февраля несколько десятков жильцов дома в Магнитогорске, в котором накануне Нового года обрушился подъезд, эвакуировали из-за пожара в прилегающем торговом центре, сообщается на сайте управления МЧС по Челябинской области.

«В сопровождении сотрудников МЧС из 11-го и 12-го подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей. От администрации Магнитогорского городского округа для обогрева людей было выделено два автобуса. После проветривания все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры», — заявили в ведомстве.

Спасатели добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти.