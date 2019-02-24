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Жильцов обрушившегося в Магнитогорске дома эвакуировали из-за пожара

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В ночь на 24 февраля несколько десятков жильцов дома в Магнитогорске, в котором накануне Нового года обрушился подъезд, эвакуировали из-за пожара в прилегающем торговом центре, сообщается на сайте управления МЧС по Челябинской области.

«В сопровождении сотрудников МЧС из 11-го и 12-го подъездов был эвакуирован 61 человек, в том числе 11 детей. От администрации Магнитогорского городского округа для обогрева людей было выделено два автобуса. После проветривания все жильцы благополучно вернулись в свои квартиры», — заявили в ведомстве.

Спасатели добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Обрушение подъезда жилого дома произошло в Магнитогорске 31 декабря после взрыва газа. В результате трагедии 39 человек погибли, 24 человека удалось спасти.

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