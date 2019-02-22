Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в ЕАО

В Облученском районе Еврейской автономной области сгорел деревянный дом. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЕАО.

Пожар произошел в ночь на пятницу, 22 февраля, в доме по улице Рабочей в поселке Биракан. Отмечается, что пожарных вызвали поздно — к моменту их прибытия пламя успело распространиться по всему периметру здания, пишет ИА ЕАОMedia.

При проливке и разборе конструкций было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

14 февраля в поселке Амурзер в ЕАО произошел пожар в частном доме. Причиной стали действия четырех детей, которые решили растопить печь бензином.