Более 25 человек спасли при пожаре в офисе в Туле

В девятиэтажном здании в Туле произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли 26 человек, в том числе четверых детей. Еще 60 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 21 февраля в 11:58. По предварительным данным возгорание началось в офисе на втором этаже в здании на Красноармейском проспекте, пишет ИА «Тульские новости».

В результате происшествия пожарным удалось спасти из огня 26 человек, в том числе четверых детей. Еще 60 человек были эвакуированы. Пострадавших нет.

Причины произошедшего устанавливаются.