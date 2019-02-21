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Более 25 человек спасли при пожаре в офисе в Туле

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В девятиэтажном здании в Туле произошел пожар. Сотрудники МЧС спасли 26 человек, в том числе четверых детей. Еще 60 человек были эвакуированы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей 21 февраля в 11:58. По предварительным данным возгорание началось в офисе на втором этаже в здании на Красноармейском проспекте, пишет ИА «Тульские новости».

В результате происшествия пожарным удалось спасти из огня 26 человек, в том числе четверых детей. Еще 60 человек были эвакуированы. Пострадавших нет.

Причины произошедшего устанавливаются.

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