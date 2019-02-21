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Крупный пожар произошел на рынке в Нальчике

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Спасатели ликвидировали пожар на одном из рынков Нальчика в Кабардино-Балкарии. Об этом ТАСС рассказал глава регионального ГУ МЧС РФ Михаил Надежин.

ЧП произошло 21 февраля на рыночном павильоне в микрорайоне Дубки. Как пишет сайт kp.ru, площадь возгорания составила 500 кв. м. К настоящему моменту пожар потушен, спасатели продолжают проливку железных конструкций. По словам Надежина, в пожаре пострадали около десятка павильонов, в которых продавали товары хозяйственно-бытового назначения.

В результате пожара никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания называется замыкание электропроводки. По мнению заместителя председателя правительства КБР Владимира Болотокова, причиной возгорания могло также стать неосторожное обращение с огнем. Он добавил, что большого материального ущерба пожар не причинил. Его выясняют по четырем павильонам, находившимся в центре пожара. 

На месте ЧП также работают следователи МВД, пожарная лаборатория, администрация рынка и правительственная комиссия.

20 февраля в Симферополе загорелся завод пластмасс. По предварительной версии, загорелось машинное масло, хранившееся в подвальном помещении завода.

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