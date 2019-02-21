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В Бангладеш при пожаре в доме погибли 70 человек

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Фото: observerbd.com
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В столице Бангладеш Дакке жертвами пожара в четырехэтажном доме стали 70 человек. Об этом 21 февраля сообщает газета Bangladesh Observer.

По информации агентства ТАСС, еще 50 человек были госпитализированы. Состояние некоторых оценивается как критическое.

Пожар начался 20 февраля около 22:30 по местному времени (19:30 мск). После чего пламя стало распространяться еще на четыре близлежащих сооружения. Отмечается, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Помимо это в СМИ появилась информация, что жилое здание, в котором возникло возгорание, использовалось в качестве склада химикатов.

20 февраля сообщалось, что на базе отдыха «Заповедная сказка» под Астраханью произошел пожар, в результате которого сгорели четыре гостевых дома.

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