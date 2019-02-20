База отдыха загорелась под Астраханью

На базе отдыха «Заповедная сказка» под Астраханью произошел пожар. Сгорели четыре гостевых дома. Обошлось без пострадавших.

Как уточняет «Астрахань-24», сообщение о возгорании в районе поселка Ревин Хуток поступило на пульт дежурного 19 февраля в 17:21. Примерно через час огонь удалось ликвидировать. На месте работали шесть человек личного состава и две единицы техники.

Площадь пожара превысила 600 кв. м. Что стало причиной возгорания, не сообщается. На месте работают эксперты.

Ранее сообщалось о крупном пожаре на заводе пластмасс в Симферополе. Площадь возгорания в складском помещении составило 1,2 тыс. кв. м. По предварительным данным, загорелось машинное масло, которое хранили в подвале.