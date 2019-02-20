Из общежития РАН в Москве эвакуировали 270 человек

Жильцов и посетителей общежития Российской академии наук, общим числом 270 человек, эвакуировали на юго-западе столицы. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что причиной стало короткое замыкание на 11-м этаже.

При этом о пострадавших в инциденте не сообщается.

7 февраля стало известно, что пожар в доме № 12 на Никитском бульваре, более известном как «дом знаменитостей», произошел в результате короткого замыкания электропроводки в межэтажном перекрытии. СМИ сообщали о девяти жертвах в результате инцидента.