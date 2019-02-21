Мужчина погиб при пожаре в Брянской области
В Почепском районе Брянской области произошел пожар в жилом доме. Очевидцы сообщают об одном погибшем.
Как рассказали в ГУ МЧС по региону, пожар произошел в деревне Папсуевка в ночь на 21 февраля. Информация о возгорании в жилом доме поступила на пульт спасателей около половины первого ночи.
На место пожарные прибыли через полчаса, еще около часа ушло на то, чтобы ликвидировать возгорание, пишет интернет-газета «Брянские новости».
В ГУ МЧС сообщают об одном пострадавшем. Очевидцы утверждают, что есть погибший мужчина. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.