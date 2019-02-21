Прямой эфир

Мужчина погиб при пожаре в Брянской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Почепском районе Брянской области произошел пожар в жилом доме. Очевидцы сообщают об одном погибшем.

Как рассказали в ГУ МЧС по региону, пожар произошел в деревне Папсуевка в ночь на 21 февраля. Информация о возгорании в жилом доме поступила на пульт спасателей около половины первого ночи.

На место пожарные прибыли через полчаса, еще около часа ушло на то, чтобы ликвидировать возгорание, пишет интернет-газета «Брянские новости».

В ГУ МЧС сообщают об одном пострадавшем. Очевидцы утверждают, что есть погибший мужчина. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 25 человек спасли при пожаре в офисе в Туле
Мужчина погиб во время пожара в поселке под Тулой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017