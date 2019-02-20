Мужчина погиб во время пожара в поселке под Тулой

Крупный пожар произошел в поселке Матово Тульской области. Там горел деревянный жилой дом. Он выгорел полностью.

Как уточняет ИА «Тульские новости», сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного поздно вечером 19 февраля. На место сразу же выехали два пожарных расчета.

Несмотря на то что пожарным удалось справиться с возгоранием уже через несколько минут, при разборе завалов было обнаружено тело погибшего. Причина пожара пока неизвестна, ее должны установить специалисты.

Ранее сообщалось о пожаре в частном доме в Торжке (Тверская область). С огнем боролись на протяжении двух часов. Жертвами возгорания стали двое мужчин.