Два человека погибли при пожаре в Тверской области

Двое мужчин стали жертвами пожара в Торжке (Тверская область). Специалисты устанавливают причину возгорания.

Сообщение о пожаре в частном доме по улице Гоголя поступило в центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, горение полностью ликвидировали почти за два часа. Огонь уничтожил кровлю дома и сильно повредил стены.

При тушении были обнаружены тела мужчин 1972 и 1991 годов рождения. Кроме того, госпитализированы женщина 1991 года рождения и мужчина 1981 года рождения. Оба получили отравление продуктами горения, пишут «Тверские ведомости».

Причина пожара будет установлена в ходе экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Иркутске из-за пожара в общежитии эвакуированы более 500 человек. Один пострадавший госпитализирован.