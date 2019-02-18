Около 80 млн рублей вложат в оленеводческий комплекс в Тульской области

Оленеводческий комплекс получит порядка 80 млн рублей в виде инвестиций в 2019 году. Поголовье планируют увеличить до 1 тыс. особей.

Проект комплекса стартовал в 2018 году. Площадь угодий превышает 3,3 тыс. га, в эксплуатацию уже введены два вольера. На территорию комплекса завезено 170 голов благородного оленя, сообщает ИА «Тульские новости».

В 2019 году планируется увеличение площади вольеров до 180 га. Численность оленей доведут до 1 тыс., кроме того, начнется строительство хранилища для кормов и посев кормовых культур.

В перспективе численность оленей планируют довести до 10 тыс. голов, общий объем инвестиций достигнет 500 млн рублей.