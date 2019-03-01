Просидевшего больше суток на столбе кота спасли в Новосибирской области

В городе Обь Новосибирской области кот залез на вершину электрического столба и не смог спуститься самостоятельно. Животное просидело на высоте сутки, прежде чем его спас монтажник местной интернет-компании.

Как рассказал журналистам местный житель Кирилл, вечером он вышел на улицу и услышал мяуканье. Источником жалобного плача оказался кот, который сидел на вершине электрического столба. Мужчина решил, что животное самостоятельно спуститься, а выйдя на следующее утром во двор увидел все ту же картину, сообщает VN.ru со ссылкой на газету «Аэро-Сити».

Горожанин позвонил в МЧС и пожарную часть, но там заявили, что не занимаются спасением котов. Тогда он разместил свою историю в интернете. Спасти четырехлапого вызвался монтажник местной интернет-компании. Он забрался на столб в специальных лазах-«кошках», снял животное и спустился с ним на землю.

Замерзшего и обессиленного кота отнесли в машину и отогрели. Позже выяснилось, что он живет в одном из домов на улице Байдукова. Животное вернули хозяевам.