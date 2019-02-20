Сотрудники МЧС спасли погибающую от холода сову в Свердловской области

В городе Нижние Серги Свердловской области в службу спасения поступило сообщение о том, что на территории одного из образовательных учреждений на дереве третий день сидит и не двигается сова, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Выяснилось, что педагоги и ученики забеспокоились из-за неподвижного хищника и решили попросить о его спасении. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что у совы отсутствует реакция на громкие звуки, она замерзла и почти совсем обессилела от голода, пишет «ТагилСити.ру».

Сотрудники МЧС забрали сову, накормили ее мясом, отогрели. Когда она немного пришла в норму и стала проявлять активность, ее выпустили на волю.