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Сотрудники МЧС спасли погибающую от холода сову в Свердловской области

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В городе Нижние Серги Свердловской области в службу спасения поступило сообщение о том, что на территории одного из образовательных учреждений на дереве третий день сидит и не двигается сова, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Выяснилось, что педагоги и ученики забеспокоились из-за неподвижного хищника и решили попросить о его спасении. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что у совы отсутствует реакция на громкие звуки, она замерзла и почти совсем обессилела от голода, пишет «ТагилСити.ру».

Сотрудники МЧС забрали сову, накормили ее мясом, отогрели. Когда она немного пришла в норму и стала проявлять активность, ее выпустили на волю.

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