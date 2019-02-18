Эвакуацию машин с животными хотят запретить в Нижегородской области

Депутаты в Нижегородской области поддержали законопроект, который предусматривает запрет эвакуации автомобилей с людьми или животными в салоне. Документу потребуется доработка.

Законопроект получил поддержку депутатов регионального законодательного собрания. Он предусматривает ограничение на эвакуацию автомобиля, если в салоне находятся люди или животные. Предполагается, что арест на машину будет накладываться иным способом, однако каким именно — пока не уточняется. Об этом пишет ИА «НьюсНН».

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков уточнил, что законопроект должен распространяться только на крупных животных, и отметил необходимость доработки законопроекта.