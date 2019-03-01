Дотянулись до полки: российские производства настраивают работу с торговыми сетями

Холодильник россиян по большей части наполнен продуктами из супермаркетов — рынки в городах отошли на второй план, а в Москве и Петербурге вообще стали экзотикой. Однако это не значит, что покупатели не хотят прежнего разнообразия товаров от самостийных отечественных производителей. Ждать ярмарки выходного дня, чтобы их купить, уже не нужно — крупные ритейлеры активно привлекают малый и средний бизнес на полки сетей. О том, как сети расширяют пул поставщиков, читайте в материале «Известий».

Интеграция ярмарок

И снова о пресловутых санкциях — в 2014 году после введения продуктового эмбарго чиновники уверяли, что ограничения в конечном счете принесут плоды. Местные производители и фермеры с небольшими хозяйствами санкции восприняли с надеждой. Для них это означало повышение спроса при снижении конкуренции, помощь со стороны государства, а в перспективе — партнерство с крупными ритейлерами.

По данным Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров, за четыре года после введения санкций доля продуктов отечественного производства в магазинах выросла с 60% до 80%, а по некоторым категориям они и вовсе заняли рынок полностью — это растительное масло, сахар, куриное мясо, рыба и овощи из супового набора для борща.

Но этот путь не был коротким и легким. Исторически так сложилось, что поставщиками крупных российских ритейлеров были производители соответствующего федерального, а то и международного масштаба. После введения санкций и в условиях роста спроса на продукцию местных производителей расклад изменился, и сети начали перестраивать работу, все больше заинтересовываясь небольшими региональными поставщиками.

Однако к резкой смене системы закупок оказались не готовы производители, многие из которых до этого жаловались на ограниченность доступа в крупные сети. Для того, чтобы довести свою продукцию до необходимых стандартов, понадобилось время, но это окупилось для всех — сетей, производителей и в первую очередь потребителей.

Одним рывком

Тенденцию формируют крупные игроки рынка. Так, доля локальных производителей в ассортименте магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», которыми управляет X5 Retail Group, по итогам прошлого года в ряде регионов достигла 30%. Если говорить шире, то в целом отечественная продукция занимает более 90% полок в точках данных сетей.

Только в прошлом году X5 Retail Group заключила договоры с 1312 поставщиками из 67 российских регионов. Для понимания масштабов нужно отметить, что в целом ритейлер сотрудничает с более чем 5,6 тыс. поставщиков. Новички в основном заняли нишу, которая поредела как раз после введения санкций. Речь о молочной и мясной гастрономии, рыбной продукции, овощах и фруктах, а также, конечно, сырном отделе, на скудные запасы которого больше всего жаловались в столице. В целом по России, по данным «Руспродсоюза», отечественные сыры сейчас занимают до 75% ассортимента — на 25% больше, чем в 2014 году.

Больше всего новых поставщиков у X5 из Центрального федерального округа — 576 производителей и фермеров из этих регионов начали поставлять продукцию в сеть в прошлом году. Расширился пул поставщиков также в Северо-Западном, Приволжском, Уральском, Сибирском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Случайный пример

На втором месте по приросту после ЦФО Приволжский федеральный округ — за 2018 год у X5 Retail Group там появилось 183 новых партнера. Как раз там, а именно в Татарстане, базируется один из поставщиков ритейлера, пример которого показателен. Речь о «Фабрике здоровых продуктов» — производителе чая. Малый бизнес вырос из хобби Рамиля Яруллина и его семьи — они собирали в полях листья и ягоды лекарственных и ароматических растений, чтобы заготавливать вкусные и полезные добавки в чай.

Основной бизнес у них был связан с продажей пищевых ингредиентов из Германии. Продуктовое эмбарго внесло коррективы, и Яруллин открыл «Фабрику здоровых продуктов». Сначала авторский чай продавали в местных магазинах. Следующим шагом был выход на федеральные сети, однако к нему товар оказался не готов.

«Детальная обратная связь от торговой сети «Пятерочка» позволила провести очень глубокую доработку нашего продукта по всем направлениям. Мы провели ребрендинг, оптимизировали логистическую цепочку, чтобы снизить себестоимость, поработали над ассортиментом, и уже через несколько месяцев мы услышали заветное «да» от закупщика», — рассказывает Яруллин. Постепенно появились новые продукты и расширилась география продаж в рамках сети. Площади «Фабрики» увеличились в 4,5 раза после выхода на ритейлера.

Без труда не выловишь

Оказаться в числе партнеров крупной сети — равно получить путевку к успеху, считают многие производители. Взять эту планку непросто, однако торговые сети готовы помогать потенциальным партнерам дотянуться до нее. Например, в ноябре на площадке торгово-промышленной палаты (ТПП) Саратовской области с участием X5 Retail Group прошло заседание комитета по развитию продовольственного рынка. Там отмечали, что обязательным условием для попадания на полку крупной сети является аудит производства и продукции: он даст точную картину, готово ли предприятие к вступлению в сеть.

В Саратовской области компания уже сотрудничает, в частности, с Базарно-Карабулакским консервным заводом и торговым домом «Белая долина». Кроме того, она ведет совместную работу с региональной ТПП, в том числе в рамках программы «Агро — качество». Группа сотрудничает с ТПП и на федеральном уровне. Они провели девять мероприятий в рамках «Советов рынка» в разных регионах.

Еще одна возможность найти контакт с сетями — деловые форумы «Диалог X5», которые ритейлер проводит регулярно. В сентябре прошлого года на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) компания заключила соглашение о сотрудничестве с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (корпорация МСП). В совместных планах — подготовка почвы для налаживания кооперации с дальневосточными поставщиками рыбы, поиск поставщиков для выпуска продукции под собственной маркой ритейлера, а также подробная инструкция по подготовке к выходу в сети в бизнес-навигаторе МСП.

Довести до ума

«Со своей стороны корпорация МСП организует процесс «доращивания» таких компаний до уровня и стандарта качества, с которым работают ритейлеры — как посредством образовательных мероприятий, так и финансовой гарантийной поддержки со стороны корпорации», — заявил гендиректор корпорации Александр Браверман.

А Х5 продолжит выстраивание долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений с производителями, подчеркивают в компании. «Мы уделяем особое внимание локальным поставщикам в каждом регионе и стремимся обеспечить максимальное присутствие их продукции в магазинах, — подчеркивают там. — Такое тесное взаимодействие предоставляет местным производителям широкий канал сбыта их товаров, а покупателям — разнообразный выбор качественной свежей продукции по разумным ценам».