Начальника научного отдела Кроноцкого заповедника задержали по подозрению в растрате

Правоохранительные органы задержали начальника научного отдела Кроноцкого заповедника Дарью Паничеву, подозреваемую в растрате бюджетных денег. Соответствующее заявление директор заповедника Петр Шпиленок опубликовал на странице в Facebook.

По словам Шпиленка, Паничеву задержали «по совершенно абсурдному обвинению». В последний месяц она работала над подготовкой научных обоснований против строительства рыбохода на реке Кроноцкой.

Директор заповедника пишет, что Паничеву обвиняют в том, что «она способствовала растрате бюджетных средств, выделенных заповеднику в рамках программы по ликвидации прошлого накопленного экологического ущерба на тихоокеанском побережье заповедника в 2015 и 2016 годах».

Паничева не имела никакого отношения к реализации того проекта, подчеркнул Шпиленок.

Он отметил, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о растрате выделенных на программу бюджетных средств в отношении исполнителей работ после завершения очистки территории.

Сначала Кроноцкий заповедник проходил по делу как потерпевшая сторона, добавил Шпиленок, но затем начались попытки «сделать из сотрудников заповедника фигурантов дела». Он отметил, что следствие почти за год не нашло доказательств причастности нынешних сотрудников к каким бы то ни было махинациям.

Ожидается, что начальника научного отдела заповедника этапируют в Хабаровск, где состоится следствие по делу о растрате. Шпиленок предположил, что инициатором дела могут быть те, кто недоволен позицией заповедника и заинтересован в проекте, сообщает телеканал «Звезда».

20 февраля президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил Минприроды поставить на кадастровый учет все заповедники страны.