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Путин призвал провести ревизию заповедников и обратился к молодежи

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля поручил Минприроды поставить на кадастровый учет все заповедники страны.

«У многих особо охраняемых территорий границы до сих пор четко не определены, режимы регулирования не соблюдаются. <…> Кроме того, необходимо законодательно зафиксировать: в заповедниках возможен исключительно экологический туризм без изъятий территорий, вырубок леса или капитального строительства», — пояснил глава государства.

«Для людей важно то, что реально сделано, что улучшает их жизнь»
Главные цитаты из ежегодного послания Владимира Путина

При этом глава государства подчеркнул, что сделать это нужно с учетом интересов людей, проживающих на данных территориях.

Решение проблем экологии Путин назвал «ответственностью каждого из нас», поэтому призвал «включиться в эту работу и молодежь», чтобы «передать будущим поколениям <…> природный потенциал и заповедный фонд России».

«Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Делать вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан абсолютно недопустимо», — добавил российский лидер.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего Путин выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз.

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