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Россияне смогут научиться управлять беспилотным транспортом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России начнут готовить специалистов по управлению беспилотным транспортом. Для этого в стране построят 12 обучающих центров, рассказали «Известиям» в НП «ГЛОНАСС». На реализацию проекта потребуется свыше 1 млрд рублей. Средства выделят как частные инвесторы, так и государство.

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Подготовка будет занимать не больше трех месяцев. Предполагается, что выпускники центров станут работать на складах, в беспилотных такси или в сфере грузоперевозок. Такие сотрудники будут управлять машинами в экстренных ситуациях.

Эксперты отмечают, что роботизированные автомобили будут востребованы на огороженных территориях, а на их массовое внедрение уйдет несколько десятилетий. По их мнению, для успешной реализации программы обучения необходимо создать соответствующие дорожные условия и правовую базу.

Согласно прогнозам консалтинговой компании Frost & Sullivan, массовые продажи беспилотников начнутся не ранее 2025 года. Однако уже в этом году автономный транспорт протестируют на дорогах столицы и Татарстана.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Рулевые модели: на операторов беспилотных машин потратят миллиард

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