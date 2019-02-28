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Московские врачи создали новую методику пересадки костной ткани

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Московские травмотологи из городской клинической больницы №1 имени Пирогова первыми в мировой практике внедрили гибридную костно-хрящевую трансплантацию. Об этом на своей странице в социальной сети Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Данная практика касается операция для лечения дефектов хрящей и кости. Для нее используется собственная костная ткань пациента, которая гораздо лучше донорской приживается. Как пишет сетевое издание m24.ru, в ближайшем будущем новая методика будет внедряться в регулярную практику и других московских больниц.

Врачи уже смогли провести 20 операций с использованием нового метода. Отмечается, что все они прошли успешно, осложнений у пациентов выявлено не было. Также известно, что все они уже выписаны из больницы.

25 февраля стало известно, что ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали специальное приложение для медиков «Цифровой помощник» лечащего врача стационарного отделения лечебного учреждения». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

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