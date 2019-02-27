У жителя Дании в носу вырос зуб

У датчанина вырос в носу зуб. О необычном случае медики больницы при Орхусском университете рассказали в статье в журнале BMJ Case Reports.

По данным издания, 59-летний мужчина в течение двух лет страдал от насморка, заложенности носа и ухудшения обоняния, применял разные виды лечения, включая стероиды, пока не обратился в оториноларингическое отделение больницы при Орхусском университете.

Специалисты провели ему компьютерную томографию. Было установило, что причиной ухудшения его самочувствия стали не бактерии или вирусы, а покрытая слизью масса. Врачи предположили, что это могла быть дермоидная киста или неправильно выросший зуб. По итогам операции медики извлекли из носа пациента зуб, пишет «Газета.ру».

Причины его появления до конца не ясны. По словам специалистов, это редкая патология, которая встречается у 0,1–1% населения по большей части у мужчин. Вызвать ее могли как травмы или инфекции, так и врожденные дефекты вроде заячьей губы.

Известно, что данный пациент в молодости получал перелом носа и челюсти, однако, по мнению врачей, маловероятно, что именно это привело к росту зуба в носу. Вероятнее всего, полагают эксперты, зуб вырос еще в детстве, однако беспокоить начал только в пожилом возрасте, когда воспалились прилегающие ткани.

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