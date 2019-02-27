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Мужчина в Сербии пожаловался в полицию на мешающих спать вампиров

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Фото: Global Look Press/imago stock&people/Christoph Hardt
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Житель Сербии пожаловался в правоохранительные органы на ночные визиты вампиров и попросил защитить его. Об этом «РИА Новости» рассказали в полиции города Бор.

Инцидент произошел в селе недалеко от города Кладово на востоке страны. Заявление в полицию подал пожилой мужчина. В документе он подробно описал, что вампиры приходит к нему каждую ночь уже больше месяца, но не чтобы нападать, а «поговорить».

«Человек жалуется, что к нему в дом от часа до двух часов ночи приходят вампиры, сбрасывают еду со стола, разговаривают и спят с ним в кровати до утра», — приводит слова представителя полиции города Бор «Газета.ру». Заявитель вместе с тем полагает, что вампиры узнали о его заявлении в полицию и больше его не побеспокоят.

Районы городов Бор, Кладово, Неготин, Княжевац в Восточной Сербии вблизи Дуная традиционно считаются центром оккультной активности, особенные силы в народе приписываются местным колдуньям.

В октябре 2018 года археологи в Лондоне обнаружили зубы древней рыбы-вампира.

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