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Украинцы задолжали за ЖКХ более $2,2 млрд

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Фото: РИА Новости
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Задолженность граждан Украины за коммунальные услуги выросла до 62,6 млрд гривен (более $2,2 млрд). Эти данные приводит Госслужба статистики Украины.

Согласно отчету, на конец января задолженность жителей за поставки газа составила 29,1 млрд гривен, за отопление и горячую воду — 20 млрд гривен, за холодную воду и водоотвод — 3,1 млрд гривен, а также 5,7 млрд гривен за электроэнергию, 4,1 млрд гривен за содержание домов, построек и придомовых территорий и 600 млн гривен за вывоз бытовых отходов.

В январе кандидат в президенты Украины, депутат Верховной рады Юрий Бойко заявлял об общей задолженности в 47 млрд гривен (более $1,6 млрд). Он отметил, что сумма будет увеличиваться из-за повышений тарифов на услуги ЖКХ и ухудшения платежеспособности граждан. Текущую ситуацию нардеп назвал тарифным рабством.

В начале февраля депутаты от «Оппозиционной платформы — за жизнь» предложили списать украинцам все долги за ЖКХ.

По данным Всемирного банка на июль 2018 года, после госпереворота в 2014 году уровень бедности на Украине вырос с 15% до 25%. Несмотря на это, власти повысили цены на газ на 23,5%, а позже на отопление и горячую воду на 16%.

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