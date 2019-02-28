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Роскомнадзор составил протокол о нарушении в отношении Facebook

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора 28 февраля.

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«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», — добавляется в сообщении.

Запрос о предоставлении сведений в Facebook был направлен 17 декабря 2018 года, отведя на выполнение требований российского законодательства 30 дней. В противном случае Роскомнадзор возбудит административное дело и выпишет штраф в 5 тыс. рублей.

По истечению срока в регуляторе получили ответ от американской компании. Как пишет «Газета.ру», Facebook предоставил формальный ответ, в котором нет конкретной информации. 21 января в Роскомнадзоре заявили о готовности начать административное производство. 

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», которые требуют от компаний, в том числе зарубежных, локализации информации о российских пользователях на территории РФ. Любая компания, ориентированная на работу с россиянами, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение их персональных данных с использованием информационных баз, находящихся на территории России. 

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