Роскомнадзор составил протокол о нарушении в отношении Facebook

Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора 28 февраля.

«В установленные КоАП РФ сроки документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об административной ответственности», — добавляется в сообщении.

Запрос о предоставлении сведений в Facebook был направлен 17 декабря 2018 года, отведя на выполнение требований российского законодательства 30 дней. В противном случае Роскомнадзор возбудит административное дело и выпишет штраф в 5 тыс. рублей.

По истечению срока в регуляторе получили ответ от американской компании. Как пишет «Газета.ру», Facebook предоставил формальный ответ, в котором нет конкретной информации. 21 января в Роскомнадзоре заявили о готовности начать административное производство.

В сентябре 2015 года вступили в силу поправки к закону «О персональных данных», которые требуют от компаний, в том числе зарубежных, локализации информации о российских пользователях на территории РФ. Любая компания, ориентированная на работу с россиянами, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение их персональных данных с использованием информационных баз, находящихся на территории России.