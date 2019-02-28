Прямой эфир

В России заблокировали более 25 тыс. ресурсов с «деструктивным контентом»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в 2018 году в соцсетях было заблокировано почти 26 тыс. ресурсов из-за распространения информации, причиняющей вред несовершеннолетним.

Сети смерти: британские подростки сводят счеты с жизнью по инструкциям из интернета
«Поколение самоубийц» разочаровано в реальности и не находит выхода

«Всего в социальных сетях по инициативе МВД заблокировано свыше 25,8 тыс. ресурсов, содержащих деструктивный контент», — сказал он на заседании коллегии МВД 28 февраля, передает «РИА Новости».

Колокольцев отметил, что сделано это было по инициативе МВД.

19 января 2018 года сообщалось о блокировке в социальных сетях групп, которые побуждают к насилию в школах. А 25 января сообщалось, что российских подростков вновь призывают вступать в «группы смерти», которые стали продолжением игры «Синий кит» под названием «Новый путь». Так, в Сети появились новые хештеги #тихийлес и #сованикогданеспит, а также новые группы с суицидальным контентом.

В пресс-службе «ВКонтакте» тогда отметили, что регулярно блокируют сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы. Также блокируются страницы пользователей, которые используют «суицидальные» хештеги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты оценили возможность отключения России от интернета
Школам предписали бороться с детскими суицидами
Для педагогов подготовили методичку, как распознать потенциального самоубийцу и предотвратить трагедию

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017