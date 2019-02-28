В России заблокировали более 25 тыс. ресурсов с «деструктивным контентом»

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что в 2018 году в соцсетях было заблокировано почти 26 тыс. ресурсов из-за распространения информации, причиняющей вред несовершеннолетним.

«Всего в социальных сетях по инициативе МВД заблокировано свыше 25,8 тыс. ресурсов, содержащих деструктивный контент», — сказал он на заседании коллегии МВД 28 февраля, передает «РИА Новости».

Колокольцев отметил, что сделано это было по инициативе МВД.

19 января 2018 года сообщалось о блокировке в социальных сетях групп, которые побуждают к насилию в школах. А 25 января сообщалось, что российских подростков вновь призывают вступать в «группы смерти», которые стали продолжением игры «Синий кит» под названием «Новый путь». Так, в Сети появились новые хештеги #тихийлес и #сованикогданеспит, а также новые группы с суицидальным контентом.

В пресс-службе «ВКонтакте» тогда отметили, что регулярно блокируют сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы. Также блокируются страницы пользователей, которые используют «суицидальные» хештеги.