Эксперты зафиксировали новую волну популярности «групп смерти»

Российских подростков вновь призывают вступать в «группы смерти», в соцсетях появилось новое обличье игры «Синий кит» под названием «Новый путь», пишет газета «Известия».

По словам журналистов, в соцсети «ВКонтакте» появились новые хештеги #тихийлес и #сованикогданеспит, а также новые группы с суицидальным контентом. Подростки, которые уже вступили в подобные сообщества, уже получили первое задание — разгадать некий шифр.

Как рассказал руководитель Центра исследований легитимности и политического протеста Евгений Венедиктов, для участия в такой «игре» нужно выполнить сразу несколько условий — начиная от размещения картинки с красной пентаграммой на аватаре, заканчивая публикацией определенных хештегов на «стене».

«Даже если контент и блокируется соцсетью, то появляются новые теги. К тому же уже появились каналы в Telegram, а также чаты, где дети общаются по этой теме и все вместе ждут сообщений от кураторов», — рассказал Венедиктов журналистам.

В пресс-службе «ВКонтакте» отметили, что регулярно блокируют сообщества, посвященные описанию способов суицида или оправданию этой темы. Также блокируются страницы пользователей, которые используют «суицидальные» хештеги.

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«Синий кит» вернулся в новом обличье