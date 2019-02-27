Прямой эфир

Эксперты оценили возможность отключения России от интернета

0
Фото: Global Look Press/Bernhard Kreutzer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты оценили возможность отключения России от глобального интернета. По их словам, такой риск действительно существует.

Написано связью: правительство начнет контролировать интернет
За трафиком будет следить специальная государственная структура

«Это, безусловно, возможно. Можно разделегировать домены, которые выданы в той или иной стране, и они перестанут быть видны из других государств», — рассказал журналистам RT эксперт в сфере кибербезопасности Алексей Лукацкий в среду, 27 февраля.

Он отметил, что также можно определенными манипуляциями блокировать трафик, который идет из страны в виде различных фильтров. Лукацкий добавил, что таким образом можно изолировать от интернета целое государство, особенно если оно маленькое.

Программист, основатель Lib.ru Максим Мошков отметил, что сейчас риск отключения отдельных стран от интернета очень низкий, но он есть.

«Если бы кто-то рискнул контролировать точку на уровне: этих отрежем, этих — нет, то возмутится слишком много других пользователей всемирного интернета, тот же самый Китай. Это рискованное мероприятие», — сказал Мошков в интервью RT.

Ранее 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что пользователям из России действительно могут отключить доступ к интернету.

«Если говорить в общем, то рамочное администрирование интернета осуществляется де-факто несколькими компаниями. Исходя из таких потенциальных угроз и осуществляется законотворческая деятельность на принятие законов, таких как так называемый законопроект о суверенном интернете», — сказал представитель Кремля журналистам.

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы извне. Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Государство усилит безопасность Рунета
В Кремле оценили законопроект об устойчивой работе Рунета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017