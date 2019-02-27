Эксперты оценили возможность отключения России от интернета

Эксперты оценили возможность отключения России от глобального интернета. По их словам, такой риск действительно существует.

«Это, безусловно, возможно. Можно разделегировать домены, которые выданы в той или иной стране, и они перестанут быть видны из других государств», — рассказал журналистам RT эксперт в сфере кибербезопасности Алексей Лукацкий в среду, 27 февраля.

Он отметил, что также можно определенными манипуляциями блокировать трафик, который идет из страны в виде различных фильтров. Лукацкий добавил, что таким образом можно изолировать от интернета целое государство, особенно если оно маленькое.

Программист, основатель Lib.ru Максим Мошков отметил, что сейчас риск отключения отдельных стран от интернета очень низкий, но он есть.

«Если бы кто-то рискнул контролировать точку на уровне: этих отрежем, этих — нет, то возмутится слишком много других пользователей всемирного интернета, тот же самый Китай. Это рискованное мероприятие», — сказал Мошков в интервью RT.

Ранее 27 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что пользователям из России действительно могут отключить доступ к интернету.

«Если говорить в общем, то рамочное администрирование интернета осуществляется де-факто несколькими компаниями. Исходя из таких потенциальных угроз и осуществляется законотворческая деятельность на принятие законов, таких как так называемый законопроект о суверенном интернете», — сказал представитель Кремля журналистам.

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы извне. Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения.