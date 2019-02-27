Песков рассказал об атаках на сайт Кремля из Европы и Северной Америки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о частых попытках взлома хакерами сайта Кремля. По его словам, больше всего атак фиксируется из Европы и Северной Америки.

Песков отметил, что атаки совершаются также и на различные российские организации, в основном с территории США.

«Это данность, в которой мы живем. Я не знаю, кто стоит за этим, но то, что осуществляется огромное количество атак, мы подтверждаем», — сказал представитель Кремля.

Также Пескова попросили прокомментировать статью издания The Washington Post о том, что американские военные якобы смогли лишить доступа к интернету российских хакеров, обвиняемых в попытке повлиять на американские выборы в конгресс в ноябре 2018 года. Пресс-секретарь президента не исключил, что США действительно могли отключить доступ к Сети пользователям из России.

«Если говорить в общем, то рамочное администрирование интернета осуществляется де-факто несколькими компаниями. Исходя из таких потенциальных угроз и осуществляется законотворческая деятельность на принятие законов, таких как так называемый законопроект о суверенном интернете», — отметил Песков.

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы извне. Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения.