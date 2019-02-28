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В Кремле указали на возможности развития Сети внутри страны

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Страховка интернета от кибиратак из-за рубежа не означает намерение сузить потенциал работы Сети, об этом в четверг, 28 февраля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Российские власти говорят о цифровизации, добавил он. «Возможности Сети внутри страны должны развиваться постоянно, они должны проникать во все сферы жизни, в том числе в электоральные процессы», — отметил Песков, комментируя законопроекты о дистанционном голосовании на выборах. Представитель Кремля добавил, что при переходе на цифровые процессы «соответствующие службы будут заниматься обеспечением безопасности».

«Главное — застраховаться от агрессивных действий из-за рубежа», — подчеркнул он.

Накануне Песков сообщил о частых попытках взлома хакерами сайта Кремля: больше всего атак фиксируется из Европы и Северной Америки.

Законопроект об автономной работе российского сегмента интернета, в случае если он будет отключен от глобальной инфраструктуры Сети, был внесен в Госдуму 14 декабря 2018 года. Авторами выступили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае угрозы извне. Законопроект определяет необходимые правила маршрутизации трафика и организует контроль их соблюдения.

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