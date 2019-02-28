Песков заявил о нежелании «копаться» в показаниях Коэна

В Кремле не считают нужным комментировать показания бывшего адвоката президента США Майкла Коэна в конгрессе, так как этот процесс не входит в повестку дня. Об этом 28 февраля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не хочется в этом копаться. Это не наша повестка дня. Пусть американцы этим занимаются», — ответил официальный представитель Кремля на просьбу прокомментировать слушания в американском конгрессе.

Майкл Коэн выступил на слушаниях в палате представителей 27 февраля. В частности, юрист заявил, что не может подтвердить факт сговора президента США Дональда Трампа с Россией, но рассказал о подозрениях, что республиканец мог знать заранее об утечке документов Демократической партии через сайт WikiLeaks и о встрече участников предвыборного штаба с юристом Натальей Весельницкой. Кроме того, Коэн назвал Трампа расистом и обманщиком. По его словам, ему приходилось врать конгрессу и всей стране, выгораживая главу Белого дома.

В августе прошлого года Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сознался в сокрытии связей Трампа с порноактрисой, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

Расследование мнимого вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.