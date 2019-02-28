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Трактор с рабочим утонул на месторождении в ХМАО

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В Ханты-Мансийском автономном округе водитель трактора погиб в результате происшествия на месторождении. Техника провалилась под лед на реке.

Инцидент произошел в Сургутском районе. По данным спасателей, трактор проводил работы на поверхности водоема. Лед не выдержал вес специальной техники, в результате трактор ушел под воду. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Спасатели ищут тело погибшего водителя. Поиски осложняются большой глубиной на участке, где произошло ЧП.

Подобный случай неделей ранее произошел в Нефтеюганском районе. Под лед озера Черного провалился экскаватор. Водитель погиб.

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