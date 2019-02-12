Снегоуборочный трактор задавил пенсионерку в Саратове

Снегоуборочный трактор насмерть сбил пожилую женщину в центре Саратова во вторник, 12 февраля.

Как сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД, происшествие произошло на улице Вавилова.

По предварительным данным, водитель трактора допустил наезд на 82-летнюю женщину при движении задним ходом.

Губернатор Валерий Радаев попросил правоохранительные органы провести тщательное расследование происшествия.

7 декабря снегоуборочный трактор насмерть задавил девочку, которая скатилась с горки в городе Междуреченске Кемеровской области.

25 декабря сообщалось, что подросток погиб в Москве после того, как попал в щетку снегоуборочной машины на Таллинской улице.



