В Кемеровской области девочка скатилась с горки под снегоуборочный трактор

Снегоуборочный трактор насмерть задавил девочку, которая скатилась с горки в городе Междуреченске в Кемеровской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете России.

Причиной трагедии стало то, что «водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра и стал сдавать назад», отметили в ведомстве. В этот момент ребенок скатился с горки и попал под заднее колесо спецтехники.

В настоящее время уточняются все подробности инцидента. Водителя трактора проверяют на наличие алкоголя в крови, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в пятницу, 7 декабря, автомобиль такси сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места преступления. Позже выяснилось, что мужчина одолжил автомобиль у знакомого таксиста и ездил на ней без прав.