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В Кемеровской области девочка скатилась с горки под снегоуборочный трактор

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Снегоуборочный трактор насмерть задавил девочку, которая скатилась с горки в городе Междуреченске в Кемеровской области. По факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете России.

Причиной трагедии стало то, что «водитель погрузчика не убедился в безопасности маневра и стал сдавать назад», отметили в ведомстве. В этот момент ребенок скатился с горки и попал под заднее колесо спецтехники.

В настоящее время уточняются все подробности инцидента. Водителя трактора проверяют на наличие алкоголя в крови, сообщает телеканал «Звезда». 

Ранее в пятницу, 7 декабря, автомобиль такси сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места преступления. Позже выяснилось, что мужчина одолжил автомобиль у знакомого таксиста и ездил на ней без прав.

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