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Прокуратура Петербурга выявила нарушения при уборке улиц от снега

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Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин
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Сотрудники ЖКХ допустили нарушения при уборке улиц и внутриквартальных территорий от снега и наледи в четырех районах Санкт-Петербурга. Об этом 14 января сообщил представитель городской прокуратуры.

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«Выявлены нарушения в уборке улиц и внутриквартальных территорий от снега и наледи в Пушкинском, Приморском, Красносельском и Кронштадтском районах Санкт-Петербурга», — приводит ТАСС комментарий сотрудника надзорного ведомства.

В частности, прокуратура зафиксировала четыре случая травмирования людей при падении на территориях, которые от снега и наледи должны были зачищать сотрудники ОАО «Автодор СПб». Руководителю компании внесено представление об устранении нарушений.

Аналогичные представления были подготовлены в адрес еще четырех обслуживающих компаний в Приморском районе города, поскольку работа по уборке от снега ряда улиц была выполнена ненадлежащим образом.

Кроме того, в Красносельском районе Северной столицы за 2018 год было выставлено 132 претензии предприятию «Красносельское РЖА», составлено 275 актов проверок. В Кронштадтском районе нарушения потребовали устранить у дорожного предприятия «Курортное», поскольку в ходе проверок были выявлены загрязненная разметка на дорогах, снежные валы и гололед на придворовых территориях и дорогах.

Ранее в январе появилось видео, на котором коммунальщики Санкт-Петербурга используют необычный способ очищения карнизов от сосулек — они сбивают их с помощью привязанного к тросу утюга.

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