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Актерская пара Бардем и Крус сделали из «Оскаров» лампы–ночники

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Супружеская пара Пенелопа Крус и Хавьер Бардем сделали из полученных «Оскаров» лампы для чтения. Об этом Бардем рассказал в программе телеведущего Конана О'Брайена на канале NBC. По словам актера, полученные статуэтки оснащены электрическими лампочками.

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«Мы включаем их и читаем под их свет. Мы читаем много, потому что это единственный способ напомнить самим себе, насколько мы хороши», — цитирует актера ТАСС. По словам Бардема, «Оскар» для них «включен всегда».

49–летний Бардем получил награду Американской академии киноискусств за роль в фильме «Старикам тут не место» в 2007 году, а Пенелопа Крус завоевала премию за роль в фильме 2008 года в «Вики Кристина Барселона».

Пенелопа Крус начала встречаться с Бардемом в 2007 году, а в 2010 году они поженились.

Весной 2018 года 71-й Каннский кинофестиваль открыла картина «Все знают» иранского режиссера Асгара Фархади, главные роли в которой исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.

 

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