Информация об уклонении главы Хакасии от военной службы подтвердилась

Глава Хакасии Валентин Коновалов был зачислен в запас в декабре 2014 года по достижении 27 лет на основании непрохождения военной службы по призыву, хотя не имел на это законного права. Об этом 28 февраля сообщает РЕН ТВ со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении телеканала.

«Приказом военного комиссара Красноярского края с января 2014 года считается уклоняющимся от мероприятий, связанных с призывом на военную службы», — говорится в документе.

22 февраля пресс-служба главы региона опровергла эту информацию, назвав ее голословной и спланированной, передает «РИА Новости».

Коновалов и сам прокомментировал сообщения о том, что он уклонист.

«Да, действительно, я не служил. Но вот эти все слухи, которые распространяют, — уклонялся, к уголовной ответственности привлекался — это, конечно, всё полный бред», — рассказал он.

Информация о том, что Коновалов «бегал» от военной службы в течение трех призывов с осени 2013-го по осень 2014-го появилась в соцсетях 22 февраля. Согласно сообщениям, губернатор считался уклонистом и находился в розыске до своего 27-летия, после чего был снят с воинского учета.

1 февраля стало известно, что штрафы за неявку призывников в военкоматы могут вырасти в 10 раз. Соответствующий законопроект внес в Госдуму первый заместитель главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов.