Прямой эфир

Эксперт объяснил запрет военным пользоваться гаджетами на службе

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Принятие Госдумой законопроекта о запрете военным и призывникам пользоваться гаджетами совершенно оправдано, так как с помощью телефонов можно отследить не только где находятся конкретные солдаты, но и местоположение воинских частей. Об этом заявил журналистам член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК) Виктор Мураховский.

Закон, принятый Госдумой 19 февраля, устанавливает запрет военным и гражданам, призванным на сборы, распространять в интернете или предоставлять СМИ информацию о себе и своих сослуживцах, позволяющую определить их ведомство, часть или место несения службы.

Здравия желают: военным разрешат переезд из-за болезней родных
Минобороны разработало механизм медицинской экспертизы для членов семей офицеров

«Если обрабатывать большой объем данных, то можно вычислить и расположение подразделений, и части, и задачи, которые они выполняют», — сказал Мураховский в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас такими шпионскими возможностями обладают в том числе и террористические организации. Эксперт считает, что боевики могут использовать эти данные для нападения на военные объекты с помощью беспилотников.

Мураховский напомнил, что подобный запрет действовал еще в советские времена.

«Тогда не было таких устройств, поэтому просто запрещали фотoаппаратами и видеoкамерами пользоваться. Насколько я помню, на целый полк человек пять или шесть имели право носить камеры», — добавил собеседник агентства. 

Согласно документу, военным, находящимся на службе, запрещается иметь при себе устройства, которые позволяют распространять фото-, аудио-, видеоматериалы и данные геолокации в интернете. В частности, речь идет о смартфонах, планшетах, навигаторах и др.

Ограничения коснутся только ситуаций, связанных с исполнением отдельных обязанностей службы.

«Например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части», — уточняется в документе.

В мае прошлого года «Известия» писали, что Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов, в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну. Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Российским военным запретят пользоваться гаджетами на службе
Военный эксперт одобрил уничтожение предназначенных Китаю ракет С-400

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017