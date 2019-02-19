Эксперт объяснил запрет военным пользоваться гаджетами на службе

Принятие Госдумой законопроекта о запрете военным и призывникам пользоваться гаджетами совершенно оправдано, так как с помощью телефонов можно отследить не только где находятся конкретные солдаты, но и местоположение воинских частей. Об этом заявил журналистам член экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии (ВПК) Виктор Мураховский.

Закон, принятый Госдумой 19 февраля, устанавливает запрет военным и гражданам, призванным на сборы, распространять в интернете или предоставлять СМИ информацию о себе и своих сослуживцах, позволяющую определить их ведомство, часть или место несения службы.

«Если обрабатывать большой объем данных, то можно вычислить и расположение подразделений, и части, и задачи, которые они выполняют», — сказал Мураховский в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас такими шпионскими возможностями обладают в том числе и террористические организации. Эксперт считает, что боевики могут использовать эти данные для нападения на военные объекты с помощью беспилотников.

Мураховский напомнил, что подобный запрет действовал еще в советские времена.

«Тогда не было таких устройств, поэтому просто запрещали фотoаппаратами и видеoкамерами пользоваться. Насколько я помню, на целый полк человек пять или шесть имели право носить камеры», — добавил собеседник агентства.

Согласно документу, военным, находящимся на службе, запрещается иметь при себе устройства, которые позволяют распространять фото-, аудио-, видеоматериалы и данные геолокации в интернете. В частности, речь идет о смартфонах, планшетах, навигаторах и др.

Ограничения коснутся только ситуаций, связанных с исполнением отдельных обязанностей службы.

«Например при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства, при нахождении на территории воинской части», — уточняется в документе.

В мае прошлого года «Известия» писали, что Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов, в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну. Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.