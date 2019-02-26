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Прикованному к постели подростку пришла повестка в армию

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Прикованному к постели с рождения подростку пришла повестка из екатеринбургского военкомата с требованием явиться для первоначальной постановки на воинский учет. Об этом сообщил портал 66.ru.

Александр родился в 2002 году, но во время родов из-за врачебной ошибки у него произошло кровоизлияние в мозг, повлекшее гидроцефалию и ДЦП. Мальчик остался прикован к постели. Статус ребенка-инвалида ему был выдан еще в год. Последний раз справку переоформляли в 2009 году, тогда срок инвалидности был продлен до 2020 года.

Как рассказала его мать, с 19 февраля подросток не числится в квартире, на адрес которой пришло письмо. Также она выразила опасения, что Александра могут записать в уклонисты, ведь явиться в военкомат он не может.

В пресс-службе Центрального военного округа в свою очередь рассказали, что подобные письма приходят всем юношам, которые достигли 17-летнего возраста. В военкоматах медицинских данных нет, как и единой базы с медучреждениями. Однако любой родственник мальчика может принести документы об инвалидности, чтобы подростка не тревожили повестками.

1 февраля стало известно, что первый заместитель главы комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Красов внес в Госдуму законопроект о десятикратном повышении штрафов за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету.

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