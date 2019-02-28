Токио выступил за полное ядерное разоружение КНДР

Правительство Японии выступает за ликвидацию ракетно-ядерного потенциала КНДР, расценивая его как «большую угрозу». Денуклеаризация Северной Кореи должна пройти в полной, необратимой и проверяемой форме. Об этом в четверг, 28 февраля, заявил глава японского кабмина Синдзо Абэ, сообщает ТАСС.

«Такую позицию я четко довел до сведения президента (США Дональда) Трампа», — цитирует премьера Японии RT.

27–28 февраля во вьетнамской столице Ханое проходит саммит США–КНДР. Его второй день начался со встречи глав государств Дональда Трампа и Ким Чен Ына в формате «тет-а-тет». В первый день саммита, 27 февраля, лидеры также провели встречу «один на один». Они общались 40 минут — на 20 минут дольше времени, запланированного Вашингтоном. После этого переговоры продолжились за рабочим ужином.

Высокопоставленный источник в администрации президента США рассказал журналистам, что во Вьетнаме Трамп рассчитывает достичь прогресса с властями Северной Кореи сразу по нескольким направлениям.

Первый саммит двух стран на высшем уровне прошел в Сингапуре летом 2018 года. По его итогам лидеры подписали совместный документ и договорились, что Вашингтон предоставит Пхеньяну гарантии безопасности, а Пхеньян будет двигаться в сторону полной денуклеаризации.