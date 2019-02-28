Власти США оштрафовали сервис TikTok за публикацию видео с детьми

Операторы социальной сети для видео, теперь известной как TikTok, согласились заплатить $5,7 млн для урегулирования обвинений Федеральной торговой комиссии (FTC) за незаконный сбор личной информации детей. Информация об этом опубликована на официальном сайте комиссии.

Согласно закону предназначенные для пользователей моложе 13 лет сервисы не могут собираться личные данные детей, среди которых IP-адрес, геолокация и электронная почта, если на это не было разрешения родителей.

Однако, подобные данные используются при регистрации в приложении и становятся общедоступными, в том числе в профилях несовершеннолетних.

Кроме того, FTC отмечает, что получало жалобы на то, что взрослые пытались связаться через этот сервис с детьми, так как до 2016 года приложение также позволяло искать пользователей.

Подобный штраф стал самым большим наказанием, которое когда-либо получала комиссия по делу о неприкосновенности жизни детей. Руководство компании подготовило обновление, в котором пользователи моложе 13 лет смогут смотреть и снимать видео, но не смогут выкладывать их в общий доступ.

18 февраля первый замглавы комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков призвал увеличить штрафы за использование устройств за рулем.