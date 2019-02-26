«Челси» оштрафовал вратаря на недельную зарплату за отказ уйти на замену

Руководство футбольного клуба «Челси» оштрафовало голкипера Кепу Аррисабалагу на недельную зарплату в £195 тыс. (около €225 тыс.) за то, что тот отказался уйти на замену в финальном матче Кубка английской лиги с «Манчестер Сити». Об этом сообщает AS.

Игра «Челси»–«Манчестер» прошла 24 февраля на стадионе «Уэмбли». Лондонцы одержали победу по пенальти со счетом 4:3, а в основное время не было забито ни одного гола, пишет «Газета.ру». В концовке дополнительного времени испанский вратарь Аррисабалага отказался уходить на замену перед серией пенальти, чем привел в ярость главного тренера лондонцев Маурицио Сарри. К выходу на поле уже был готов Вилли Кабальеро, и судьи объявили о замене, однако Кепа не покинул поле, показав, что с ним всё в порядке.

Вместе с тем футболист и специалист после матча заявили об отсутствии конфликта между ними, а произошедшее объяснили недопониманием. По словам Сарри, он решил заменить игрока, поскольку подумал, что он получил травму.

Сумма, на которую оштрафован Кепа, будет переведена в благотворительный фонд Chelsea Foundation. Сам Кепа принес извинения за свое поведение.

«Я много думал о вчерашних событиях. Хоть и произошло недоразумение, я, поразмыслив обо всем, понял, что допустил большую ошибку в том, как я повел себя в данной ситуации. Сегодня я хотел бы лично извиниться перед тренером, Вилли, партнерами по команде и клубом. Я сделал это, и теперь я хотел бы извиниться перед фанатами», — цитирует слова вратаря «Спорт-Экспресс». Кепа также добавил, что вынес из произошедшего урок и примет любое наказание или дисциплинарное решение, которое клуб сочтет уместным.

25 февраля бывший главный тренер ФК «Челси» Жозе Моуринью оправдал отказавшегося уходить на замену вратаря «Челси», объяснив это тем, что игрок хотел показать свою уверенность и самостоятельность, а также готовность сыграть в серии пенальти.