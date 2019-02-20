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Слуцкий может сменить Сарри на посту главного тренера «Челси»

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Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить лондонский «Челси» в случае увольнения нынешнего наставника Маурицио Сарри, пишет The Independent.

По данным британских СМИ, специалиста из Италии отправят в отставку в случае поражения команды в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

Игра состоится 24 февраля.

The Independent полагает, что ключевым фактором в выборе Слуцкого на пост главного тренера «Челси» может стать его знакомство с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Кроме того, Слуцкий ранее уже тренировал британские команды. В 2017 году он возглавлял клуб второго английского дивизиона «Халл Сити».

Помимо 47-летнего российского специалиста претендентом на пост назван бывший футболист лондонцев Фрэнк Лэмпард, который сейчас возглавляет «Дерби Каунти».

В настоящее время Леонид Слуцкий является главным тренером «Витесса» (Нидерланды). В конце 2018 года он вывел команду в четвертьфинал Кубка Нидерландов.

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