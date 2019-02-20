Слуцкий может сменить Сарри на посту главного тренера «Челси»
Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить лондонский «Челси» в случае увольнения нынешнего наставника Маурицио Сарри, пишет The Independent.
По данным британских СМИ, специалиста из Италии отправят в отставку в случае поражения команды в финале Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».
Игра состоится 24 февраля.
The Independent полагает, что ключевым фактором в выборе Слуцкого на пост главного тренера «Челси» может стать его знакомство с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
Кроме того, Слуцкий ранее уже тренировал британские команды. В 2017 году он возглавлял клуб второго английского дивизиона «Халл Сити».
Помимо 47-летнего российского специалиста претендентом на пост назван бывший футболист лондонцев Фрэнк Лэмпард, который сейчас возглавляет «Дерби Каунти».
В настоящее время Леонид Слуцкий является главным тренером «Витесса» (Нидерланды). В конце 2018 года он вывел команду в четвертьфинал Кубка Нидерландов.