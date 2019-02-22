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ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков на два трансферных окна

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Фото: ТASS/BarcroftMedia/Focus Image
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Лондонский ФК «Челси» не сможет регистрировать новых футболистов в течение двух трансферных окон. Соответствующее решение приняла Международная федерация футбола (ФИФА), в связи с тем что англичане нарушили правила перехода молодых игроков.

Кроме того, «Челси» оштрафован на 600 тыс. швейцарских франков (€528,45 тыс.) и должен в течение 90 дней исправить ситуацию.

Помимо этого, футбольная ассоциация Англии наказана на 510 тыс. швейцарских франков (€449,18 тыс.), пишет RT. Ей дали шесть месяцев на то, чтобы урегулировать ситуацию с международными трансферами и первыми контрактами молодых футболистов. Уточняется, что решения могут быть обжалованы в апелляционном комитете ФИФА.

20 февраля сообщалось, что бывший главный тренер мадридского ФК «Реал» Зинедин Зидан выдвинул «Челси» два условия, при которых возглавит клуб.

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