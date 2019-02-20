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Король Малайзии вышел из совета ФИФА

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Фото: REUTERS/Lai Seng Sin
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Верховный правитель Малайзии Абдулла покинул совет Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом пишет New Straits Times.

Абдулла состоял в совете ФИФА с 2015 года. Как пишет RT, руководство федерации поблагодарило его за продвижение футбола в Малайзии и во всем мире. Джанни Инфантино также поздравил его с новым постом — верховного правителя Малайзии, который султан штата Паханг занял 31 января.

В настоящее время король Малайзии является президентом Азиатской федерации хоккея на траве, а с 2014 по 2017 год руководил Малазийской федерацией футбола.

15 января сообщалось, что Международная федерация футбола (ФИФА) не исключает увеличения числа участников чемпионата мира начиная с турнира в Катаре в 2022 году.

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