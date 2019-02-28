Женщина обвинила «Аэрофлот» в пропаже дорогих собак

Курьер под псевдонимом Ларси Тали, которая занимается перевозкой животных по договоренности с их хозяевами в частном порядке, в ходе пресс-конференции обвинила «Аэрофлот» в пропаже двух шотландских сеттеров в багаже во время рейса из Москвы в Калгари с пересадкой в Нью-Йорке.

Как пишет «Газета.ру», инцидент произошел 1 ноября, собаки предназначались для продажи. Они должны были перевозиться в жестких контейнерах в багажном отделении. Женщина не явилась на посадку, и перевозку переоформили на 2 ноября.

В Нью-Йорке Ларси Тали не пустила в страну американская миграционная служба и депортировала обратно в Россию. Собаки были перенаправлены в питомник ARK Pet Oasis. Услуги учреждения были оплачены, затем собак передали проживающей в стране Евгении Мясоедовой.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что Тали переписывалась с работниками питомника и знала о местонахождении собак несмотря на то, что уверяет, что животные улетели другим рейсом и потерялись.

При этом женщину подозревают в мошенничестве, так как она и раньше не всегда доставляла питомцев к хозяевам. Ларси Тали уже несколько раз депортировали из США вместе с животными.

Иногда она пропадала, едва получив аванс. У заводчиков складывается впечатление, что, не имея никакого отношения к животным, ведь договоров она не заключала, женщина хочет просто подзаработать. Представитель группы пострадавших от деятельности Ларси Тали Лариса Курбатова заявила, что около 50 любителей животных сталкивались уже с этой перевозчицей и всякий раз с ней возникали какие-нибудь серьезные проблемы.

Ларси готовит иск к «Аэрофлоту» за то, что потеряла при перелете двух собак. Ее поддерживает множество правозащитников, в том числе Екатерина Гордон, которая высказала мнение, что нельзя одинаково относиться к чемодану и животным. Предположительно, Тали требует от авиакомпании около €7,5 тыс.

27 февраля также стало известно, что журналист Дмитрий Алешковский через суд потребовал от авиакомпании «Аэрофлот» вернуть ему платиновый статус и накопленные мили по программе лояльности «Аэрофлот Бонус».