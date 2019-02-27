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«ВКонтакте» протестировала защищенные звонки в десктопном мессенджере

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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«ВКонтакте» завершила тестирование защищенных голосовых и видеозвонков в приложении VK Messenger, разработанном для ПК. Представлена официальная версия приложения, сообщает пресс-служба социальной сети в среду, 27 февраля.

В мессенджере появились новые функции. В частности, теперь пользователи смогут включать демонстрацию рабочего стола, отправлять сообщения и файлы во время видеосвязи и ставить разговор в режим ожидания в случае параллельного звонка.

VK Messenger позволяет осуществлять звонки любому пользователю мобильного приложения «ВКонтакте». Оно использует технологию сквозного шифрования, которая обеспечивает безопасность разговоров пользователей.

Десктопный мессенджер можно установить на Windows, macOS и Linux. Помимо аудио- и видеозвонков, сервис предлагает пользователям обмениваться текстовыми и голосовыми сообщениями, фотографиями и документами.

20 февраля стало известно, что «ВКонтакте» планирует продавать товары с AliExpress: в течение нескольких месяцев пользователи соцсети получат доступ к ассортименту из нескольких десятков миллионов наименований товаров, оплатить которые можно будет в том числе и при помощи VK Pay.

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