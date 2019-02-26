«ВКонтакте» откроет региональное представительство в Казани

Социальная сеть «ВКонтакте» запускает в Казани программу региональных представителей, сообщает пресс-служба компании во вторник, 26 февраля.

Представители «ВКонтакте» в рамках экспериментальной программы будут анализировать особенности создания контента и потребления медиа в конкретном регионе страны. Они будут консультировать местных блогеров и СМИ, а также заниматься поддержкой интересных проектов.

Казань стала вторым городом, где будет работать этот экспериментальный проект. Первое локальное представительство «ВКонтакте» открылось в Екатеринбурге в январе текущего года.

«Татарстан — крупный регион со своей спецификой. Мы уверены, что «ВКонтакте» должна присутствовать в жизни республики еще активнее, и с этим нам поможет программа локальных представителей», — рассказал директор компании по развитию медиапродуктов Арсений Ашомко.

20 февраля стало известно, что «ВКонтакте» планирует продавать товары с AliExpress: в течение нескольких месяцев пользователи соцсети получат доступ к ассортименту из нескольких десятков миллионов наименований товаров, оплатить которые можно будет в том числе и при помощи VK Pay.