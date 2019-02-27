Экологи готовы помочь в создании медвежьего патруля на Новой Земле

Эксперты Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявили о готовности помочь в создании медвежьего патруля на Новой Земле (Архангельская область), необходимость которого возникла после нашествия белых медведей в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Баренц-отделения экологической организации в среду, 27 февраля.

«Мы готовы оказывать экспертную поддержку всем, кто готов участвовать в построении грамотной «противомедвежьей обороны», — приводятся в сообщении слова координатора проектов по сохранению биоразнообразия в Арктике Михаила Стишова.

Он добавил, что WWF работает в арктических регионах более десяти лет, проект «Медвежий патруль» успешно запущен на Чукотке и в НАО.

9 февраля правительство Архангельской области сообщило о введении режима ЧС из-за нашествия белых медведей. Так, в районе поселка Белушья Губа было замечено 52 хищника, некоторые из них вели себя агрессивно. На следующий день властями было принято решение о переброске животных в безопасные районы за пределы населенных пунктов.