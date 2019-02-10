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На Новой Земле белых медведей вывезут за пределы поселений

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Фото: Global Look Press/DPA/Paul Zinken
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Белых медведей, массовое скопление которых зафиксировано в ряде населенных пунктов Новой Земли, вывезут за пределы поселений в безопасные районы, сообщил глава местной администрации Жиганша Мусин.

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По его словам, в настоящее время ситуация с нашествием хищников находится под контролем, но необходимость в их перемещении есть.

«Количество медведей стало меньше, потому что мы их отпугиваем, но они есть, сохраняется угроза жизни и здоровью людей», — приводит слова Мусина ТАСС.

Он рассказал, что Росприроднадзором была сформирована оперативная группа специалистов с опытом работы с белыми медведями. В ближайшее время они прибудут на архипелаг для решения возникшей проблемы. Прежде чем вывозить хищников, их будут усыплять. Отстреливать «краснокнижных животных» не будут, подчеркнул Мусин, добавив, что это крайняя мера.

9 февраля правительство Архангельской области сообщило, что на Новой Земле ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов. Так, в районе поселка Белушья Губа были замечены 52 особи. Также были зафиксированы случаи нападения животных на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.

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