Эксперт рассказал о причинах нашествия медведей на Новой Земле

Причиной нашествия белых медведей на архипелаг Новая Земля стало в том числе изменение климата. Об этом рассказал координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаил Стишов.

«Сейчас медведей на берегах всё больше из-за отсутствия льда в течение длительных периодов», — рассказал эксперт «РИА Новости».

Еще одна причина — небрежное отношение людей к утилизации мусора, пишет «Газета.ру».

Решить проблему медведей будет не так просто: усыплять и вывозить — сложно и дорого. Кроме того, если увезти недостаточно далеко, животные быстро вернутся туда, где есть еда. Для надежности их необходимо отправлять на расстояние двух-трех часов полета на самолете.

Ранее 10 февраля глава администрации Новой Земли Жиганша Мусин рассказал, что в нескольких населенных пунктах зафиксировано скопление белых медведей. В ближайшее время их планируется вывезти в безопасные районы. Он подчеркнул, что отстрел краснокнижных животных будет производиться только в крайних случаях.

Днем ранее правительство Архангельской области сообщило о введении режима ЧС из-за нашествия белых медведей. По его информации, в районе поселка Белушья Губа замечено 52 хищника, некоторые из которых ведут себя агрессивно.